Sovereign 1914 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1914 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1914 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Roma Numismatics Ltd.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,815,996

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1914
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:480 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1914 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (76)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33414, welches bei Heritage Auctions für 1.763 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion NOONANS - 3. Juli 2025
VerkäuferNOONANS
Datum3. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
655 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Stack's - 17. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Teutoburger - 16. April 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. April 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Heritage - 14. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Heritage - 14. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion BERLINER MÜNZAUKTION - 23. September 2023
VerkäuferBERLINER MÜNZAUKTION
Datum23. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Goldberg - 21. Juni 2023
VerkäuferGoldberg
Datum21. Juni 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Coin Cabinet - 14. März 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. März 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion HIRSCH - 16. Februar 2023
VerkäuferHIRSCH
Datum16. Februar 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Stack's - 18. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum18. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Australien Sovereign 1914 P auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
