Sovereign 1914 P (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1914 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33414, welches bei Heritage Auctions für 1.763 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung UNC (39) AU (10) XF (19) VF (1) Keine Note (7) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS64 (3) MS63 (21) MS62 (8) MS61 (2) AU58 (5) Service PCGS (32) NGC (11)

