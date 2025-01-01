flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1910

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1910 S
Durchschnittlicher Preis470 $
Verkauf
2228
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1910 M
Durchschnittlicher Preis540 $
Verkauf
074
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1910 P
Durchschnittlicher Preis810 $
Verkauf
069
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1910 S
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
156
