Sovereign 1910 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2089, welches bei Roxbury’s Auction House für 5.100 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2022.

