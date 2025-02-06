AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1910 M (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,054,547
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1910
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2089, welches bei Roxbury’s Auction House für 5.100 AUD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. März 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS60 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferChaponnière
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
