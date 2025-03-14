AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1910 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC474,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1910
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionspreise (55)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1910 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23328, welches bei Heritage Auctions für 920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
550 NZD
Preis in Auktionswährung 550 NZD
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
363 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
