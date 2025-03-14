flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1910 S (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1910 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1910 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC474,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1910
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:260 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1910 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (55)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1910 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23328, welches bei Heritage Auctions für 920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
550 NZD
Preis in Auktionswährung 550 NZD
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
363 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion St James’s - 19. Oktober 2023
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion St James’s - 19. Oktober 2023
VerkäuferSt James’s
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Numisor - 25. April 2023
VerkäuferNumisor
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion St James’s - 1. März 2023
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion St James’s - 1. März 2023
VerkäuferSt James’s
Datum1. März 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Auctiones - 18. September 2022
VerkäuferAuctiones
Datum18. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1910 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
