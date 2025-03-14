1/2 Sovereign 1910 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1910 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23328, welches bei Heritage Auctions für 920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Januar 2012.

