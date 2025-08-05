AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1910 S (Australien, Eduard VII)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,135,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1910
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:470 USD
Auktionspreise (226)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23128, welches bei Heritage Auctions für 5.496 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHermes Auctions
Datum5. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1102 $
Preis in Auktionswährung 88000 RUB
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...11
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte