flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1910 S (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1910 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1910 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,135,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1910
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:470 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1910 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (226)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23128, welches bei Heritage Auctions für 5.496 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Hermes Auctions - 5. August 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum5. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1102 $
Preis in Auktionswährung 88000 RUB
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Hermes Auctions - 18. März 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum18. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Hermes Auctions - 11. März 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum11. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Hermes Auctions - 21. Januar 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Hermes Auctions - 22. Oktober 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum22. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Holmasto - 12. Oktober 2024
VerkäuferHolmasto
Datum12. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 6. September 2024
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 6. September 2024
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum6. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Hermes Auctions - 3. September 2024
VerkäuferHermes Auctions
Datum3. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
Australien Sovereign 1910 S auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1910Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen