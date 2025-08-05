Sovereign 1910 S (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23128, welches bei Heritage Auctions für 5.496 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung UNC (200) AU (6) XF (15) VF (2) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (2) MS64 (34) MS63 (84) MS62 (50) MS61 (10) MS60 (2) Service PCGS (111) NGC (70) NNC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Baldwin's of St. James's (9)

Bonhams (1)

Cayón (1)

Chaponnière (2)

Coin Cabinet (39)

Emporium Hamburg (2)

Felzmann (1)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Great Coins & Art Auctions (2)

Heritage (99)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (8)

HERVERA (1)

HIRSCH (2)

Holmasto (2)

ibercoin (1)

Katz (2)

London Coins (5)

Luna Coins., Ltd. (1)

Mowbray Collectables (1)

NOONANS (2)

Numisor (2)

Oslo Myntgalleri (1)

Palombo (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (17)

Roxbury’s (2)

Soler y Llach (1)

Spink (2)

St James’s (2)

Stack's (6)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Teutoburger (2)

V. GADOURY (1)

WAG (1)