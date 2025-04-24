AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1910 P (Australien, Eduard VII)
Foto von: Myntauktioner i Sverige AB
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC4,690,625
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1910
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (69)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23129, welches bei Heritage Auctions für 5.532 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte