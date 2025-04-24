flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1910 P (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1910 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1910 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Myntauktioner i Sverige AB

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,690,625

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1910
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1910 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (69)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23129, welches bei Heritage Auctions für 5.532 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungXF
Preis
663 $
Preis in Auktionswährung 585 EUR
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
562 $
Preis in Auktionswährung 540 EUR
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion AURORA - 5. September 2024
VerkäuferAURORA
Datum5. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion AURORA - 17. Mai 2024
VerkäuferAURORA
Datum17. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. März 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Alexander - 25. Januar 2024
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Alexander - 25. Januar 2024
VerkäuferAlexander
Datum25. Januar 2024
ErhaltungMS61
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungMS61
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS61
Preis
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Gorny & Mosch - 11. Oktober 2023
VerkäuferGorny & Mosch
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1910 P auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1910Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen