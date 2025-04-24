Sovereign 1910 P (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23129, welches bei Heritage Auctions für 5.532 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

