AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1904

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1904 S
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
250
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1904 M
Durchschnittlicher Preis480 $
Verkauf
074
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1904 P
Durchschnittlicher Preis550 $
Verkauf
044
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1904 P
Durchschnittlicher Preis990 $
Verkauf
125
