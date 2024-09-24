Sovereign 1904 P (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5239, welches bei Bruun Rasmussen für 10.000 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2024.

