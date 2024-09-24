AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1904 P (Australien, Eduard VII)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,506,756
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1904
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionspreise (44)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5239, welches bei Bruun Rasmussen für 10.000 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
801 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123
Beliebte Abschnitte