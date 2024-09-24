flag
Sovereign 1904 P (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1904 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1904 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: Tennants Auctioneers

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,506,756

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1904
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:550 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1904 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (44)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5239, welches bei Bruun Rasmussen für 10.000 DKK verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
801 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
780 $
Preis in Auktionswährung 780 USD
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. Mai 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Alexander - 11. Dezember 2023
VerkäuferAlexander
Datum11. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Gorny & Mosch - 22. März 2023
VerkäuferGorny & Mosch
Datum22. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Aurora Numismatica - 17. Mai 2022
VerkäuferAurora Numismatica
Datum17. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Eurseree - 6. Dezember 2020
VerkäuferEurseree
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 12. Juli 2020
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 12. Juli 2020
VerkäuferHeritage
Datum12. Juli 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Spink - 2. Juli 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Coin Cabinet - 14. Juni 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Australien Sovereign 1904 P auf der Auktion Soler y Llach - 24. Oktober 2019
VerkäuferSoler y Llach
Datum24. Oktober 2019
ErhaltungXF
Preis
******
******
