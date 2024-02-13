Sovereign 1904 M (Australien, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1385, welches bei Dix Noonan Webb für 700 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. September 2015.

Erhaltung UNC (37) AU (11) XF (16) VF (8) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS63 (11) MS62 (14) MS61 (9) AU58 (3) AU50 (1) Service NGC (21) PCGS (16) NNC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Auction World (1)

Auctiones (1)

Baldwin's of St. James's (4)

Bonhams (1)

Bruun Rasmussen (1)

Coin Cabinet (9)

DNW (1)

Eurseree (1)

GINZA (1)

Goldberg (1)

Heritage (20)

HERVERA (3)

HIRSCH (1)

London Coins (3)

Mowbray Collectables (1)

NOONANS (1)

Numisbalt (1)

Oslo Myntgalleri (2)

Pliego (1)

Soler y Llach (4)

Spink (6)

St James’s (2)

Stack's (3)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)

Taisei (1)

Teutoburger (1)