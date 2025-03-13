flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1904 P (Australien, Eduard VII)

Avers 1/2 Sovereign 1904 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers 1/2 Sovereign 1904 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19,3 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC60,030

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1904
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1904 P - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1904 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30160, welches bei Heritage Auctions für 9.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
337 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
428 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 29. Februar 2024
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 29. Februar 2024
VerkäuferStack's
Datum29. Februar 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. März 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. März 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 23. August 2021
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 23. August 2021
VerkäuferStack's
Datum23. August 2021
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 21. Oktober 2020
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Stack's - 21. Oktober 2020
VerkäuferStack's
Datum21. Oktober 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 27. August 2020
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 27. August 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. August 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 16. April 2020
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Heritage - 16. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum16. April 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. März 2020
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Coin Cabinet - 24. November 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. November 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 26. September 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 25. Juni 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. Juni 2019
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. März 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 13. Januar 2019
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum13. Januar 2019
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 22. September 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum22. September 2017
ErhaltungUNC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien 1/2 Sovereign 1904 P auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Eduard VIIMünzen aus fon Australien 1904Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen