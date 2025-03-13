AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1904 P (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC60,030
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1904
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:990 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1904 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30160, welches bei Heritage Auctions für 9.300 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
337 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum25. März 2020
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. November 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum26. September 2019
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. März 2019
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
