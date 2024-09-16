AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1904 S (Australien, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9981 g
- Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,986,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1904
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (48)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1059, welches bei Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH für 1.550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum8. Dezember 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. November 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
