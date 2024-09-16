flag
Sovereign 1904 S (Australien, Eduard VII)

Avers Sovereign 1904 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VIIRevers Sovereign 1904 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,986,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1904
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1904 S - Goldmünze Wert - Australien, Eduard VII
Auktionspreise (48)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1059, welches bei Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH für 1.550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Künker - 8. November 2024
VerkäuferKünker
Datum8. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
594 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
690 $
Preis in Auktionswährung 690 USD
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 16. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Alexander - 13. November 2023
VerkäuferAlexander
Datum13. November 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 20. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum20. April 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion St James’s - 21. September 2022
VerkäuferSt James’s
Datum21. September 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion St James’s - 8. Dezember 2021
VerkäuferSt James’s
Datum8. Dezember 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Frühwald - 2. Juli 2021
VerkäuferFrühwald
Datum2. Juli 2021
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Bruun Rasmussen - 27. Juni 2021
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum27. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 15. November 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. November 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Heritage - 11. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum11. Oktober 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. September 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. September 2020
ErhaltungUNC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Pesek Auctions - 17. September 2025
VerkäuferPesek Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1904 S auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. September 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
