Sovereign 1904 S (Australien, Eduard VII)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1904 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Eduard VII und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1059, welches bei Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH für 1.550 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Dezember 2024.

