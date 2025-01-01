flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1891

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1891 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis580 $
Verkauf
192
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1891 M JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis570 $
Verkauf
1174
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1891 S JEB Jubiläumsporträt
Durchschnittlicher Preis520 $
Verkauf
014
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1891 S JubiläumsporträtOhne JEB
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
019
