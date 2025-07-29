flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Gorny & Mosch

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,596,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1891
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:580 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (91)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 330, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 26. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum26. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion CNG - 23. Januar 2025
VerkäuferCNG
Datum23. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
550 $
Preis in Auktionswährung 550 USD
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 19. November 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum19. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Spink - 31. Juli 2024
VerkäuferSpink
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Auction World - 28. Januar 2024
VerkäuferAuction World
Datum28. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 9. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. August 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage Eur - 22. Mai 2023
VerkäuferHeritage Eur
Datum22. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Karamitsos - 19. März 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
