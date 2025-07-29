Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 330, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2012.

