Australien Zeitraum: 1837-1936

1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt". Ohne JEB (Australien, Victoria)

Vielfalt: Ohne JEB

Avers 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" Ohne JEB - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" Ohne JEB - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC154,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1891
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" Ohne JEB - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (19)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S. Ohne JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33338, welches bei Heritage Auctions für 1.763 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
481 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
441 $
Preis in Auktionswährung 330 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Roxbury’s - 20. Oktober 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. August 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. August 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Roxbury’s - 12. November 2021
VerkäuferRoxbury’s
Datum12. November 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Warin Global Investments - 13. September 2019
VerkäuferWarin Global Investments
Datum13. September 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 3. September 2017
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2017
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 6. September 2015
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2015
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 1. Oktober 2012
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2011
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
Australien 1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2011
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
