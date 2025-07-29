1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt". Ohne JEB (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S. Ohne JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33338, welches bei Heritage Auctions für 1.763 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.

Erhaltung UNC (3) AU (3) XF (3) VF (4) F (4) VG (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS62 (1) MS61 (2) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF45 (2) DETAILS (2) Service PCGS (8) NGC (2)