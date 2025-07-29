AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1891 S "Jubiläumsporträt". Ohne JEB (Australien, Victoria)
Vielfalt: Ohne JEB
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC154,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1891
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionspreise (19)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S. Ohne JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33338, welches bei Heritage Auctions für 1.763 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
481 $
Preis in Auktionswährung 360 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
441 $
Preis in Auktionswährung 330 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
VerkäuferWarin Global Investments
Datum13. September 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
VerkäuferLondon Coins
Datum6. September 2015
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum1. Oktober 2012
ErhaltungVF
Preis
