Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 220, welches bei The Coin Cabinet für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2020.

Erhaltung UNC (50) AU (42) XF (37) VF (24) F (14) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS62 (12) MS61 (18) MS60 (5) AU58 (18) AU55 (9) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (2) DETAILS (1) Service NGC (42) PCGS (31) ANACS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Attica Auctions (1)

Auction World (2)

Auctiones (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (6)

Bolaffi (3)

Bonhams (1)

Chaponnière (2)

CNG (1)

Coin Cabinet (35)

DNW (3)

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (2)

GINZA (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (31)

Heritage Eur (1)

Hermes Auctions (3)

HERVERA (1)

HIRSCH (2)

Holmasto (2)

ibercoin (1)

Jesús Vico (1)

Katz (1)

Künker (4)

Leu (1)

London Coins (23)

Mowbray Collectables (2)

Münzenonline (2)

Pliego (1)

Rauch (1)

Rimon Auctions (3)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (4)

Soler y Llach (2)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (6)

St James’s (2)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

Stephen Album (1)

Taisei (1)

Tauler & Fau (2)

Tennants Auctioneers (2)

Teutoburger (1)

UBS (1)

WAG (1)

Знак (1)