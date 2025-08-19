flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9981 g
  • Reines Gold (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,749,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1891
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:570 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (173)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung M JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 220, welches bei The Coin Cabinet für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. November 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion GINZA - 10. August 2025
VerkäuferGINZA
Datum10. August 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
813 $
Preis in Auktionswährung 120000 JPY
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 5. August 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum5. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 24. Juni 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum24. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Münzenonline - 16. Mai 2025
VerkäuferMünzenonline
Datum16. Mai 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Hermes Auctions - 13. Mai 2025
VerkäuferHermes Auctions
Datum13. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 7. Mai 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum7. Mai 2025
ErhaltungF
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1891 M JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion HIRSCH - 26. September 2025
VerkäuferHIRSCH
Datum26. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
