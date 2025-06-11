1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20179, welches bei Heritage Auctions für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. April 2010.

Erhaltung UNC (2) AU (3) XF (3) VF (3) F (3) Erhaltung (slab) MS61 (2) AU58 (1) AU50 (2) XF45 (1) Service NGC (6)