1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC154,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1891
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (14)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20179, welches bei Heritage Auctions für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. April 2010.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
335 $
Preis in Auktionswährung 250 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion SINCONA - 26. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum26. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Mowbray Collectables - 22. September 2023
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Gorny & Mosch - 9. März 2022
VerkäuferGorny & Mosch
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. August 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Auctiones - 19. April 2015
VerkäuferAuctiones
Datum19. April 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2014
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 26. April 2010
Australien 1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" auf der Auktion Heritage - 26. April 2010
VerkäuferHeritage
Datum26. April 2010
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
