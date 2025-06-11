AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1891 S JEB "Jubiläumsporträt" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC154,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1891
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (14)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1891 "Jubiläumsporträt" mit Markierung S JEB. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20179, welches bei Heritage Auctions für 1.955 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. April 2010.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungXF45 NGC
Preis
