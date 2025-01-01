flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1884

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1884 M WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis850 $
Verkauf
1247
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1884 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis930 $
Verkauf
2151
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1884 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis530 $
Verkauf
0109
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1884 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
2238
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1884 M Wappen
Durchschnittlicher Preis2900 $
Verkauf
024
Kategorie
Jahr
Suchen