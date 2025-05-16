flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC48,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1884
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (24)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1884 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33090, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
364 $
Preis in Auktionswährung 325 EUR
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
778 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. August 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Mai 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 30. November 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum30. November 2016
ErhaltungAU
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 22. September 2015
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 22. September 2015
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2015
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion CNG - 12. August 2015
VerkäuferCNG
Datum12. August 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 30. Juli 2015
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 30. Juli 2015
VerkäuferHeritage
Datum30. Juli 2015
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2012
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
Australien 1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1884Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen