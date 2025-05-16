AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1884 M "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC48,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1884
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Auktionspreise (24)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1884 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 33090, welches bei Heritage Auctions für 10.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungAU53 NGC
Preis
778 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
******
12
