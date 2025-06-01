Sovereign 1884 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1884 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30018, welches bei Heritage Auctions für 4.320 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.

