Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,942,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1884
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (236)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1884 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23030, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. August 2025
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
807 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 12. April 2025
VerkäuferStack's
Datum12. April 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Jean ELSEN - 22. März 2025
VerkäuferJean ELSEN
Datum22. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Leu - 17. März 2025
VerkäuferLeu
Datum17. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 ANACS
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. Oktober 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Teutoburger - 16. September 2024
VerkäuferTeutoburger
Datum16. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 29. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
