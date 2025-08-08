AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1884 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,942,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1884
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (236)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1884 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23030, welches bei Heritage Auctions für 6.024 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. August 2025
ErhaltungXF
Preis
807 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungAU53 ANACS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...12
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte