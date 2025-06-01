AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,942,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1884
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionspreise (246)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1884 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20021, welches bei Heritage Auctions für 4.994 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
705 $
Preis in Auktionswährung 625 EUR
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
