AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,942,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1884
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:850 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (246)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1884 "Wappen" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 20021, welches bei Heritage Auctions für 4.994 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Januar 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
727 $
Preis in Auktionswährung 540 GBP
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Warin Global Investments - 23. Mai 2025
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
705 $
Preis in Auktionswährung 625 EUR
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Katz - 17. April 2025
VerkäuferKatz
Datum17. April 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 14. November 2024
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum14. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 6. September 2024
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum6. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 21. August 2024
VerkäuferStack's
Datum21. August 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1884 M WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
