Australien
Zeitraum:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Münzen fon Australien 1879
Sovereign 1879 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis
750 $
Verkauf
0
228
Sovereign 1879 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis
950 $
Verkauf
0
106
Sovereign 1879 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis
620 $
Verkauf
1
297
1/2 Sovereign 1879 S Wappen
Durchschnittlicher Preis
1100 $
Verkauf
1
19
