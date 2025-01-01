flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1879

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1879 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis750 $
Verkauf
0228
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1879 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis950 $
Verkauf
0106
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1879 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis620 $
Verkauf
1297
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1879 S Wappen
Durchschnittlicher Preis1100 $
Verkauf
119
