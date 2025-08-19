flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,366,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1879
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (228)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1879 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30999, welches bei Heritage Auctions für 51.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungAU
Preis
704 $
Preis in Auktionswährung 560 GBP
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungVF35 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Rhenumis - 12. September 2024
VerkäuferRhenumis
Datum12. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stephen Album - 16. Juni 2024
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Chiswick Auctions - 26. Mai 2024
VerkäuferChiswick Auctions
Datum26. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 8. Mai 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Jesús Vico - 7. März 2024
VerkäuferJesús Vico
Datum7. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 22. Februar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum22. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 22. Februar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum22. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Beliebte Abschnitte
