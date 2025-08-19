AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1879 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,366,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1879
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:750 USD
Auktionspreise (228)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1879 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30999, welches bei Heritage Auctions für 51.700 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Januar 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStephen Album
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferRoma Numismatics
Datum22. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...11
Beliebte Abschnitte