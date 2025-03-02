flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Bruun Rasmussen

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,366,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1879
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:950 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (106)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1879 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23608, welches bei Heritage Auctions für 14.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 26. März 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum26. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
562 $
Preis in Auktionswährung 540 EUR
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Teutoburger - 25. Mai 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum25. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2023
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auctiones - 18. Dezember 2022
VerkäuferAuctiones
Datum18. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Schulman - 28. Juli 2022
VerkäuferSchulman
Datum28. Juli 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Bruun Rasmussen - 10. Juli 2022
VerkäuferBruun Rasmussen
Datum10. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion St James’s - 7. Juli 2022
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juli 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 27. März 2022
VerkäuferRoxbury’s
Datum27. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
