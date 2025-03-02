AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1879 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,366,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1879
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:950 USD
Auktionspreise (106)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1879 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23608, welches bei Heritage Auctions für 14.100 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 25. September 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
