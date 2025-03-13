AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1879 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC94,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1879
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1100 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1879 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 164, welches bei MDC Monaco für 6.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. Oktober 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
415 $
Preis in Auktionswährung 320 GBP
VerkäuferMowbray Collectables
Datum20. September 2024
ErhaltungF
Preis
525 NZD
Preis in Auktionswährung 525 NZD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum15. August 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Dezember 2020
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. August 2020
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
