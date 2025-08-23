Sovereign 1879 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1879 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 625, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 40.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung PROOF (1) UNC (94) AU (42) XF (88) VF (53) F (5) Keine Note (13) Erhaltung (slab) MS64 (1) MS63 (15) MS62 (37) MS61 (32) MS60 (2) AU58 (14) AU55 (6) AU53 (5) AU50 (5) XF45 (5) VF35 (1) PF70 (1) DETAILS (2) + (1) Service NGC (77) PCGS (50)

Verkäufer Alle Unternehmen

Anticomondo (1)

Antivm Numismatica (1)

Attica Auctions (1)

Auction World (2)

Auctiones (6)

Aurea (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (17)

Bolaffi (2)

Casa de Subastas de Madrid (1)

Cayón (4)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (41)

Davissons Ltd. (1)

DNW (3)

Downies (1)

Emporium Hamburg (2)

Eurseree (2)

Felzmann (1)

Gärtner (2)

GINZA (1)

Goldberg (9)

Gorny & Mosch (2)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (60)

Heritage Eur (1)

HERVERA (2)

Hess Divo (2)

Holmasto (2)

ibercoin (1)

Jesús Vico (1)

Katz (6)

Künker (7)

Leu (4)

London Coins (25)

Myntauktioner i Sverige AB (2)

NOONANS (1)

Numisbalt (4)

Numisma - Portugal (1)

Numisor (1)

Oslo Myntgalleri (2)

Pliego (1)

Rare Coins (1)

Roma Numismatics (8)

Roxbury’s (1)

Soler y Llach (7)

Sovereign Rarities (1)

Spink (8)

St James’s (7)

Stack's (8)

Stanley Gibbons Baldwin's (7)

Tauler & Fau (3)

Teutoburger (3)

TMAJK sro (1)

UBS (2)

V. GADOURY (1)

WAG (6)

Warin Global Investments (3)