AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1875

Goldmünzen

Sovereign 1875 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis4000 $
Verkauf
0100
Sovereign 1875 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis520 $
Verkauf
063
Sovereign 1875 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
3147
1/2 Sovereign 1875 S Wappen
Durchschnittlicher Preis670 $
Verkauf
035
