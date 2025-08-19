Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 629, welches bei Classical Numismatic Gallery für 75.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Erhaltung UNC (20) AU (11) XF (31) VF (31) F (1) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS63 (1) MS62 (11) MS61 (7) AU58 (3) AU55 (4) AU53 (1) XF45 (2) XF40 (1) Service NGC (17) PCGS (13)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Auctiones (1)

Baldwin's of St. James's (3)

Bolaffi (2)

Classical Numismatic Gallery (1)

Coin Cabinet (22)

Gärtner (1)

Goudwisselkantoor veilingen (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (13)

HERVERA (1)

ICE (1)

Jesús Vico (1)

Karamitsos (1)

Künker (4)

London Coins (8)

NOONANS (1)

Pliego (1)

Rhenumis (1)

Rio de la Plata (1)

Roma Numismatics (13)

SINCONA (2)

Soler y Llach (2)

Sovereign Rarities (2)

Spink (1)

Stack's (7)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tennants Auctioneers (1)

Teutoburger (2)

V. GADOURY (2)

WAG (1)