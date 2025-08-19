AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Tennants Auctioneers
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,122,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1875
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionspreise (100)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 629, welches bei Classical Numismatic Gallery für 75.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferClassical Numismatic Gallery
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum6. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
******
