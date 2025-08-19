flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,122,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1875
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:4000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (100)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 629, welches bei Classical Numismatic Gallery für 75.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Dezember 2024.

Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Classical Numismatic Gallery - 7. Dezember 2024
VerkäuferClassical Numismatic Gallery
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Rio de la Plata - 14. Juni 2024
VerkäuferRio de la Plata
Datum14. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 18. Januar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum18. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Rhenumis - 14. November 2023
VerkäuferRhenumis
Datum14. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 6. Oktober 2023
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum6. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 17. Juli 2023
VerkäuferRoma Numismatics
Datum17. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
