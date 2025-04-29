AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,888,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1875
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionspreise (144)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5022, welches bei Cayón Subastas für 2.470 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
773 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1213 $
Preis in Auktionswährung 1213 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
