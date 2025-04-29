flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,888,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1875
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:600 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (144)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5022, welches bei Cayón Subastas für 2.470 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
773 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Goudwisselkantoor veilingen - 10. April 2025
VerkäuferGoudwisselkantoor veilingen
Datum10. April 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 10. Februar 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
1213 $
Preis in Auktionswährung 1213 USD
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Münzenonline - 22. November 2024
VerkäuferMünzenonline
Datum22. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 17. April 2024
VerkäuferNOONANS
Datum17. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion GINZA - 9. Oktober 2023
VerkäuferGINZA
Datum9. Oktober 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 13. September 2023
VerkäuferStack's
Datum13. September 2023
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2023
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Roxbury’s - 7. Juli 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum7. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Java Auction - 7. September 2025
VerkäuferJava Auction
Datum7. September 2025
ErhaltungUNC
Zu versteigern
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Australien Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
