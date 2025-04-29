Sovereign 1875 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5022, welches bei Cayón Subastas für 2.470 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Juni 2020.

