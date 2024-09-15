flag
Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,122,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1875
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (63)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 85, welches bei The Coin Cabinet für 1.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. August 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
780 $
Preis in Auktionswährung 780 USD
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
604 $
Preis in Auktionswährung 604 USD
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion CMA Auctions - 25. Mai 2023
VerkäuferCMA Auctions
Datum25. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Auctiones - 19. März 2023
VerkäuferAuctiones
Datum19. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 1. Juli 2022
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum1. Juli 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. August 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion St James’s - 22. Juli 2021
VerkäuferSt James’s
Datum22. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 22. Juni 2021
VerkäuferStack's
Datum22. Juni 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Spink - 14. Dezember 2020
VerkäuferSpink
Datum14. Dezember 2020
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 15. November 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. November 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. September 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. September 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Beliebte Abschnitte
