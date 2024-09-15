AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC2,122,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1875
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionspreise (63)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 85, welches bei The Coin Cabinet für 1.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. August 2021.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
604 $
Preis in Auktionswährung 604 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum1. Juli 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. August 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
123
