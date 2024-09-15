Sovereign 1875 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1875 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 85, welches bei The Coin Cabinet für 1.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. August 2021.

