1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" (Australien, Victoria)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC252,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1875
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (35)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1875 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23017, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
713 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
669 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juli 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
