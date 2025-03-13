1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1875 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23017, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.

