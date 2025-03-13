flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC252,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1875
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:670 USD
Auktionspreise (35)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1875 "Wappen" mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 23017, welches bei Heritage Auctions für 8.225 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
713 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
669 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 9. Mai 2024
VerkäuferSedwick
Datum9. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 1. November 2023
VerkäuferHARMERS
Datum1. November 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2023
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Heritage - 7. September 2023
VerkäuferHeritage
Datum7. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. März 2023
VerkäuferHARMERS
Datum30. März 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 26. September 2022
VerkäuferHARMERS
Datum26. September 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. Juli 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. Juli 2022
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Sedwick - 6. Mai 2022
VerkäuferSedwick
Datum6. Mai 2022
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 27. September 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juli 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juli 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Februar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Januar 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Januar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1875 S "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Dezember 2019
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
