Münzen fon Australien 1873

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1873 S WW WW Wappen
Durchschnittlicher Preis500 $
Verkauf
0135
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1873 S WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
267
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1873 M WW WW St. Georg
Durchschnittlicher Preis760 $
Verkauf
1115
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1873 M Wappen
Durchschnittlicher Preis360 $
Verkauf
023
