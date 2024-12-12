flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Aurora Numismatica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC752,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1873
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (114)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
650 $
Preis in Auktionswährung 650 USD
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Nihon - 15. Dezember 2024
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1171 $
Preis in Auktionswährung 180000 JPY
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 28. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Oslo Myntgalleri - 24. November 2024
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Rare Coins - 10. November 2024
VerkäuferRare Coins
Datum10. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 22. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. August 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 21. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum21. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Katz - 28. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum28. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" auf der Auktion NOONANS - 24. September 2025
VerkäuferNOONANS
Datum24. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
