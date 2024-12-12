AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1873 M WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)
Foto von: Aurora Numismatica
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22,05 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC752,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1873
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionspreise (114)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "St. Georg" mit Markierung M WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 760, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNihon
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1171 $
Preis in Auktionswährung 180000 JPY
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum28. November 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferOslo Myntgalleri
Datum24. November 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
