Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29426, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Erhaltung UNC (16) AU (11) XF (15) VF (19) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS63 (2) MS62 (5) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (4) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (1) DETAILS (2) Service NGC (17) PCGS (10)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (2)

Baldwin's of St. James's (6)

Bolaffi (1)

CMA Auctions (2)

Coin Cabinet (6)

Coins.ee (1)

DNW (1)

Goldberg (1)

Heritage (12)

HERVERA (1)

ibercoin (4)

Jesús Vico (1)

Künker (2)

London Coins (4)

Marudhar (1)

Nihon (1)

Numismática Leilões (1)

Rhenumis (1)

Roma Numismatics (1)

Sedwick (1)

Soler y Llach (2)

Sovereign Rarities (1)

Spink (2)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Tauler & Fau (1)

VL Nummus (6)