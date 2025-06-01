flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22,05 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,478,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1873
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:640 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (65)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "St. Georg" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29426, welches bei Heritage Auctions für 2.585 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. April 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. April 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
806 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sedwick - 8. November 2024
VerkäuferSedwick
Datum8. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
660 $
Preis in Auktionswährung 660 USD
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Bolaffi - 10. Juni 2024
VerkäuferBolaffi
Datum10. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Tauler & Fau - 3. Mai 2024
VerkäuferTauler & Fau
Datum3. Mai 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion ibercoin - 21. März 2024
Verkäuferibercoin
Datum21. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coins.ee - 10. März 2024
VerkäuferCoins.ee
Datum10. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion CMA Auctions - 25. Mai 2023
VerkäuferCMA Auctions
Datum25. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 27. April 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Soler y Llach - 27. April 2023
VerkäuferSoler y Llach
Datum27. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion CMA Auctions - 26. Februar 2023
VerkäuferCMA Auctions
Datum26. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion Alexander - 28. August 2025
VerkäuferAlexander
Datum28. August 2025
ErhaltungVF35
Zu versteigern
Australien Sovereign 1873 S WW WW "St. Georg" auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
