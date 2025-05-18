1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1873 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51180, welches bei Heritage Auctions für 3.738 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. September 2006.

