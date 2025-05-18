flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht3,994 g
  • Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Durchmesser19 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC165,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • Wertangabe1/2 Sovereign
  • Jahr1873
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (23)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1873 "Wappen" mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51180, welches bei Heritage Auctions für 3.738 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. September 2006.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Stephen Album - 18. Mai 2025
VerkäuferStephen Album
Datum18. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
475 $
Preis in Auktionswährung 475 USD
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
337 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Gorny & Mosch - 17. Oktober 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 19. März 2024
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion London Coins - 4. September 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. September 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Teutoburger - 28. Februar 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum28. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 26. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion St James’s - 18. August 2021
VerkäuferSt James’s
Datum18. August 2021
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Juli 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 29. November 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. November 2020
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. März 2020
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 26. März 2020
VerkäuferHeritage
Datum26. März 2020
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2018
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage Eur - 27. Mai 2017
VerkäuferHeritage Eur
Datum27. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Sonntag - 1. Dezember 2015
VerkäuferSonntag
Datum1. Dezember 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Schulman - 17. November 2013
VerkäuferSchulman
Datum17. November 2013
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2011
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 3. Januar 2011
VerkäuferHeritage
Datum3. Januar 2011
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 2. Juni 2008
VerkäuferHeritage
Datum2. Juni 2008
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. Juni 2007
Australien 1/2 Sovereign 1873 M "Wappen" auf der Auktion Heritage - 1. Juni 2007
VerkäuferHeritage
Datum1. Juni 2007
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von VictoriaMünzen aus fon Australien 1873Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen 1/2 SovereignNumismatische Auktionen