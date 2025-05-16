AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)
Foto von: Cayón Subastas
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21,5 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,478,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumVictoria
- WertangabeSovereign
- Jahr1873
- Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionspreise (135)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27167, welches bei Heritage Auctions für 1.495 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...7
Beliebte Abschnitte