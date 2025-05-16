flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Avers Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, VictoriaRevers Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria

Foto von: Cayón Subastas

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21,5 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,478,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumVictoria
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1873
  • Name & RolleVictoria (Vereinigtes Königreich)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" - Goldmünze Wert - Australien, Victoria
Auktionspreise (135)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27167, welches bei Heritage Auctions für 1.495 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
649 $
Preis in Auktionswährung 580 EUR
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Schulman - 26. März 2025
VerkäuferSchulman
Datum26. März 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Mowbray Collectables - 14. März 2025
VerkäuferMowbray Collectables
Datum14. März 2025
ErhaltungF
Preis
1100 NZD
Preis in Auktionswährung 1100 NZD
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Cayón - 6. Februar 2025
VerkäuferCayón
Datum6. Februar 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion CNG - 5. Februar 2025
VerkäuferCNG
Datum5. Februar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Soler y Llach - 8. November 2024
VerkäuferSoler y Llach
Datum8. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion HARMERS - 30. September 2024
VerkäuferHARMERS
Datum30. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS60 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Auction World - 14. Juli 2024
VerkäuferAuction World
Datum14. Juli 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roxbury's - 22. März 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Roma Numismatics - 18. Januar 2024
VerkäuferRoma Numismatics
Datum18. Januar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion Coin Cabinet - 5. Dezember 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. Dezember 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
