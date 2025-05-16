Sovereign 1873 S WW WW "Wappen" (Australien, Victoria)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1873 "Wappen" mit Markierung S WW WW. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Victoria und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 27167, welches bei Heritage Auctions für 1.495 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Januar 2011.

