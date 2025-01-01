Catalog
Coins of the Armavir State Bank 5 Roubles of USSR - Russia
5 Roubles 1918
First issue
Year
Mark
Description
Sales
Sales
1918
IЗ
0
5
5 Roubles 1918
Second issue
Year
Mark
Description
Sales
Sales
1918
IЗ
1
77
