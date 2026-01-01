flag
PolandPeriod:1506-2020 1506-2020

Vicariate coins Thaler of Augustus II - Poland

type-coin
Thaler 1711

Vikariat
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1711ILHR31474
