flag
PolandPeriod:1506-2020 1506-2020

Vicariate coins 6 Ducat of Augustus II - Poland

type-coin
type-coin

6 Ducat 1711

Vikariat
YearMarkDescriptionKopickiSalesSales
1711ILHR800
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of PolandCoin catalog of Augustus IIAll Polish coinsPolish coins 6 DucatNumismatic auctions