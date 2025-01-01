Catalog
Furstenberg
Period:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Home
Catalog
Furstenberg coins price guide
Karl Joachim
20 Kreuzer
Silver coins 20 Kreuzer of Karl Joachim - Furstenberg
20 Kreuzer 1804
Year
Mark
Description
Mintage
UNC
Sales
Sales
1804
W
3,010
0
18
