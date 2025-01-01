flag
FurstenbergPeriod:1804-1804 1804-1804

Silver coins 10 Kreuzer of Karl Joachim - Furstenberg

type-coin
type-coin

10 Kreuzer 1804

YearMarkDescriptionMintage UNCSalesSales
1804W6,075144
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of FurstenbergCoin catalog of Karl JoachimAll Furstenberg coinsFurstenberg coins 10 KreuzerNumismatic auctions