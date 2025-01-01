flag
FrankfurtPeriod:1810-1812 1810-1812

Coins of Frankfurt 1812

Copper coins

Obverse 1 Heller 1812 BH
Reverse 1 Heller 1812 BH
1 Heller 1812 BH
Average price150 $
Sales
02
