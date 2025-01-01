flag
FrankfurtPeriod:1810-1812 1810-1812

Coins of Frankfurt 1809

Golden coins

Obverse Ducat 1809 BH
Reverse Ducat 1809 BH
Ducat 1809 BH
Average price2100 $
Silver coins

Obverse Kreuzer 1809 BH
Reverse Kreuzer 1809 BH
Kreuzer 1809 BH
Average price110 $
