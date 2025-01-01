Catalog
Auctions
Pricing
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Account
Your account
0 days
Invoices
Log out
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
Frankfurt
Period:
1810-1812
1810-1812
Karl Theodor von Dalberg
1810-1812
Home
Catalog
Frankfurt
1809
Coins of Frankfurt 1809
Select a category
All
All
Gold
Silver
Golden coins
Ducat 1809 BH
Average price
2100 $
Sales
0
113
Silver coins
Kreuzer 1809 BH
Average price
110 $
Sales
0
10
Category
Year
Search