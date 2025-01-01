flag
FrankfurtPeriod:1810-1812 1810-1812

Silver coins Kreuzer of Karl Theodor von Dalberg - Frankfurt

type-coin
type-coin

Kreuzer 1808-1810

YearMarkDescriptionSalesSales
1808BH0271809BH0101810BH01
Popular sections
World Coin CatalogCoin catalog of FrankfurtCoin catalog of Karl Theodor von DalbergAll Frankfurt coinsFrankfurt coins KreuzerNumismatic auctions