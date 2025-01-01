flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1931

Gold coins

Obverse Sovereign 1931 M
Reverse Sovereign 1931 M
Sovereign 1931 M
Average price1400 $
Sales
270
Obverse Sovereign 1931 P
Reverse Sovereign 1931 P
Sovereign 1931 P
Average price560 $
Sales
1161
