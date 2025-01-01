flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1878

Gold coins

Obverse Sovereign 1878 S WW WW Coat of arms
Reverse Sovereign 1878 S WW WW Coat of arms
Sovereign 1878 S WW WW Coat of arms
Average price800 $
Sales
1252
Obverse Sovereign 1878 M WW WW St. George
Reverse Sovereign 1878 M WW WW St. George
Sovereign 1878 M WW WW St. George
Average price650 $
Sales
2174
Category
Year
Search