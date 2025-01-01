flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1864

Gold coins

Obverse Sovereign 1864
Reverse Sovereign 1864
Sovereign 1864
Average price1600 $
Sales
0320
Obverse Half Sovereign 1864
Reverse Half Sovereign 1864
Half Sovereign 1864
Average price910 $
Sales
042
Category
Year
Search