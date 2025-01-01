flag
AustraliaPeriod:1837-1936 1837-1936

Coins of Australia 1859

Gold coins

Obverse Sovereign 1859
Reverse Sovereign 1859
Sovereign 1859
Average price1500 $
Sales
0150
Obverse Half Sovereign 1859
Reverse Half Sovereign 1859
Half Sovereign 1859
Average price1400 $
Sales
030
Category
Year
Search