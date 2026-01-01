flag
Monety Polski 1727 roku

Monety okolicznościowe

Awers
Rewers
Dukat 1727 IGS Żałobny
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
Talar 1727 IGS Żałobny
Średnia cena4500 $
Sprzedaży
036
Awers
Rewers
2/3 talara 1727 IGS Żałobny
Średnia cena1200 $
Sprzedaży
156
Awers
Rewers
1/3 talara 1727 IGS Żałobny
Średnia cena490 $
Sprzedaży
055
Awers
Rewers
1/6 talara 1727 IGS Żałobny
Średnia cena490 $
Sprzedaży
023
Awers
Rewers
Dwugrosz 1727 IGS Żałobny
Średnia cena240 $
Sprzedaży
071
