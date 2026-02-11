flag
PolskaOkres:1506-2020 1506-2020

1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" (Polska, August II Mocny)

Awers monety - 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II MocnyRewers monety - 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny

Zdjęcie: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Specyfikacja

  • MetalSrebro
  • Waga8,62 g
  • Średnica30 mm

Opis

  • KrajPolska
  • OkresAugust II Mocny
  • Nominał1/3 talara
  • Rok1727
  • WładcaAugust II Mocny (Król Polski)
  • MennicaDrezno
  • CelOkolicznościowe i kolekcjonerskie
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:490 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" - cena srebrnej monety - Polska, August II Mocny
Ceny na aukcjach (55)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety polskiej 1/3 talara 1727 "Żałobny" ze znakiem IGS. Jest to srebrna moneta z okresu Augusta II Mocnego wybita w mennicy Drezno. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5047 z aukcji Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2014.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Dom Aukcyjny Art Magnat - 21 stycznia 2026
SprzedawcaDom Aukcyjny Art Magnat
Data21 stycznia 2026
StanXF
Cena
555 $
Cena w walucie aukcji 2000 PLN
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 13 grudnia 2025
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Niemczyk - 13 grudnia 2025
SprzedawcaNiemczyk
Data13 grudnia 2025
StanXF45 PCGS
Cena
556 $
Cena w walucie aukcji 2000 PLN
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2025
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Jerzykowski - 8 grudnia 2025
SprzedawcaJerzykowski
Data8 grudnia 2025
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 24 lipca 2025
SprzedawcaKünker
Data24 lipca 2025
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 7 marca 2025
SprzedawcaWójcicki
Data7 marca 2025
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Wójcicki - 5 października 2024
SprzedawcaWójcicki
Data5 października 2024
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numedux - 12 kwietnia 2024
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Numedux - 12 kwietnia 2024
SprzedawcaNumedux
Data12 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 29 lutego 2024
SprzedawcaKünker
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Schulman - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaSchulman
Data6 kwietnia 2023
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2023
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 8 lutego 2023
SprzedawcaMarciniak
Data8 lutego 2023
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Grün - 16 listopada 2022
SprzedawcaGrün
Data16 listopada 2022
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Kroha - 29 października 2022
SprzedawcaKroha
Data29 października 2022
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Künker - 7 października 2022
SprzedawcaKünker
Data7 października 2022
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Katz - 13 lutego 2022
SprzedawcaKatz
Data13 lutego 2022
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Grün - 12 listopada 2021
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Coinhouse - 3 października 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data3 października 2021
StanF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Sonntag - 24 listopada 2020
SprzedawcaSonntag
Data24 listopada 2020
StanXF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WDA - MiM - 28 marca 2020
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji WDA - MiM - 28 marca 2020
SprzedawcaWDA - MiM
Data28 marca 2020
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 13 lutego 2020
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Marciniak - 13 lutego 2020
SprzedawcaMarciniak
Data13 lutego 2020
StanVF
Cena
Polska 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" na aukcji Frankfurter - 8 listopada 2019
SprzedawcaFrankfurter
Data8 listopada 2019
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny" z okresu Augusta II Mocnego?

Według najnowszych danych na dzień 11 lutego 2026, średnia cena srebrnej monety 1/3 talara 1727 Augusta II Mocnego ze znakiem IGS "Żałobny" wynosi 490 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/3 talara 1727 "Żałobny" z literami IGS?

Informacja o aktualnej wartości polskiej monety 1/3 talara 1727 z literami IGS "Żałobny" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/3 talara z datą 1727 i znakiem IGS "Żałobny"?

Aby sprzedać 1/3 talara 1727 IGS "Żałobny", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

